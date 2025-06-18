İran saldırıları sonucu yüzlerce Siyonist otellere yerleşmek zorunda kaldı

El Cezire’ye göre, Siyonist Maariv gazetesi, İran’ın son füze saldırısının ardından binlerce Siyonistin bu rejimin kurumları tarafından farklı noktalara nakledildiğini belirtti.

Gazeteye göre, Tel Aviv Belediyesi, İran füzeleriyle hasar gören binaları incelediklerini duyurdu.

Açıklamaya göre, İran’ın saldırıları sonucunda İsrail, binalarda oluşan hasar nedeniyle yüzlerce aileyi otellere yerleştirmek zorunda kaldı.

Bu sabahın erken saatlerinde İran, Siyonist rejimin devam eden saldırı ve provokasyonlarına karşı yeni bir füze saldırı aşamasını başlattı.

İbranice kaynaklar, yalnızca 20 dakika içinde işgal altındaki topraklara 30 füzenin fırlatıldığını bildirdi.