İran Ordusu, Siyonist İsrail'i İHA ile vurdu

İran Ordusu, misilleme operasyonu kapsamında düşman İsrail'e doğru onlarca insansız hava aracı (İHA) fırlattı.

Edinilen bilgiye göre İran İHA'larının büyük çoğunluğu hedeflerini vurdu.

Arap medyası ise İran'a ait İHA'nın ilk kez Demir Kubbe'yi aşarak İsrail'i vurduğunu bildirdi.

İşgalci ordudan yapılan açıklamada, Negev'de saat 11.15'te verilen uyarının ardından İran'dan İsrail'e doğru fırlatılan bir insansız hava aracının tespit edildiği belirtildi.

İHA'nın engellenmeye çalışıldığı, ancak engellenemediği aktarıldı. İHA'nın Bet Şean'da iki katlı bir binaya isabet ettiği, ölü olmadığı öne sürüldü.