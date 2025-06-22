İran: Ulusal egemenliğimizi kararlılıkla savunacağız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı X üzerinden ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Bekayi’nin paylaşımında, “ABD hükümetinin, aziz vatanımıza karşı askeri saldırı ve haksız bir savaş yürütmek için bir savaş suçlusu ve soykırımcı rejimle işbirliği yapmasıyla uluslararası hukukun temel ilkeleri, BM Şartı ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) bariz şekilde ihlal edilmiştir.” denildi.

Bekayi, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi ve nükleer silah sahibi olan ABD’nin nükleer silah sahibi olmayan bir devlete (İran’a) karşı gerçekleştirdiği askeri saldırıyı “BMGK değer ve ilkelerine yapılan ağır bir ihanet” olarak nitelendirdi.

İran’ın BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu belirten Bekayi, “Ulusal egemenliğimizi, toprak bütünlüğümüzü ve halkımızı kararlılıkla savunacağız” diye konuştu.