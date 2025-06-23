Erakçi: Putin ile ortak tehditlere karşı mücadeleyi görüşeceğiz

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Moskova ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak tehditler ve son gelişmeler çerçevesinde yakın istişarelerde bulunacaklarını söyledi.

Erakçi Moskova'ya varışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya liderinin geçtiğimiz günlerde “İran ve Rusya ortak düşmanlara karşı mücadele ediyor” yönündeki sözlerine atıfla, iki ülkenin daima ortak kaygı ve tehditlere karşı birlikte hareket ettiğini belirtti.

Erakçi, "Mevcut hassas koşullarda, uluslararası düzen tehdit altındayken, İran ve Rusya arasındaki istişareler büyük önem taşıyor. Amacımız, iki ülkenin tutumlarını uyumlu hale getirmektir" dedi.

Bölgedeki özel koşullara dikkat çeken Erakçi, bu durumun iki ülke arasında daha detaylı, ciddi ve yakın istişareleri zorunlu kıldığını ifade etti.

Dışişleri Bakanı, Moskova ziyaretinin önceden planlandığını ve İstanbul’daki İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından gerçekleştiğini belirterek, “Rusya Devlet Başkanı ile Siyonist rejimin saldırıları ve bölgeyi tehdit eden gelişmeleri ele alacağız,” dedi.

Erakçi, bu ziyaretin ABD’nin İran’a yönelik son saldırısının ardından gerçekleştiğini vurgulayarak, “Doğal olarak görüşmelerimiz daha ciddi olacak ve daha geniş boyutları kapsayacak,” ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi’nden ABD’ye karşı adım bekleniyor

ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırısını “saldırı ve açık bir ihlal” olarak niteleyen Erakçi, Rusya’nın bu saldırıyı en güçlü ifadelerle kınamasından dolayı teşekkür etti.

Bakan ayrıca bu tutumun BM Güvenlik Konseyi ve diğer uluslararası platformlarda somut adımlarla desteklenmesini umduklarını söyledi.

ABD'nin saldırısı NPT’ye ve uluslararası hukuka açık bir ihlaldir

Erakçi, ABD’nin saldırısının yalnızca İran’a değil, aynı zamanda Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na (NPT) ve uluslararası hukuka yönelik bir saldırı olduğunu kaydetti.

Erakçi sözlerine şöyle devam etti: Bir ülkenin nükleer tesislerine bu şekilde saldırı düzenlenip, ardından bununla övünüldüğünde ve ne BM Güvenlik Konseyi ne de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı bu saldırıyı ne engelleyebiliyor ne de en azından kınayabiliyorsa, şu büyük soru doğal olarak ortaya çıkıyor: NPT (Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması), barışçıl nükleer enerji alanına girmek isteyen ülkelerin çıkarlarını korumada aslında ne kadar etkili bir rol oynuyor?

İran’ın tepkisi meşru müdafaa kapsamında olacak

İran’ın tepkisinin uluslararası hukuka uygun, meşru müdafaa kapsamında olacağını vurgulayan Erakçi, “ABD’nin saldırısı hiçbir gerekçeye dayanmıyor, açık bir saldırıdır. İran’ın cevabı ise tamamen meşru savunmadır,” diye kaydetti.

Erakçi, ABD ve İsrail’in saldırgan eylemlerinin sadece İran için değil, tüm bölge ve uluslararası hukuk düzeni için ciddi sonuçlar doğuracağını ve bu sonuçların zamanla daha net görüleceğini belirtti.