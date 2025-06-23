ABD’nin İran’a saldırısı sonrası Fars Körfezi ülkelerinde alarm durumu

ABD’nin bölgedeki birçok askeri üsse ev sahipliği yapan Fars Körfez ülkeleri, İran’a yapılan hava saldırılarının ardından olası bölgesel çatışmaların artması ihtimaline karşı hazır bekliyor.

Buna göre, Bahreyn hükümeti devlet çalışanlarının yüzde yetmişine evden çalışma talimatı verdi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, bölgedeki güvenlik gelişmeleri nedeniyle vatandaşlardan sadece zorunlu hallerde ana yolları kullanmaları istendi. Böylece kamu güvenliğinin sağlanması ve yetkili makamların yolları etkin şekilde kullanabilmesi hedefleniyor.

Diğer Arap ülkeleri de bölgedeki çatışmalar nedeniyle alarma geçerken, Fransız-Hollanda ortak havayolu şirketi Air France-KLM, Pazar ve Pazartesi günleri Dubai ile Riyad uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı.