İran'ın BM temsilcisi: ABD müzakereleri sabote etti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen acil oturumda konuşan İran’ın BM Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Emir Said İrevani, İsrail’in İran’a yönelik saldırısına karşı İran’ın meşru savunma hakkını hatırlattı ve ABD’yi bölgedeki terörizmi desteklemekle suçladı.

İranlı yetkili ABD’nin İslam Devrimi Muhafızları Komutanı General Süleymani’nin öldürülmesini “devlet terörü” olarak nitelendirdi.

İrevani açıklamasında, ABD ve Avrupa ülkelerinin özelikle İngiltere, Fransa ve Almanya diplomasi sürecini baltaladığını söyledi.

İran'ın BM temsilcisi “Dışişlerimiz, Avrupa troikası ile görüşmeler yürütüyordu. Ancak ABD’nin bu eylemi, o görüşmeleri harap etti; biz müzakere masasını hiçbir zaman terk etmedik” dedi.

ABD’nin 21 Haziran’da düzenlediği saldırının, 13 Haziran’daki İsrail saldırısının devamı olduğunu belirten İran temsilcisi, İran’ın uluslararası hukuka dayalı olarak meşru savunma hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.

İrevani Güvenlik Konseyi’nden ABD ve İsrail’in eylemlerini açıkça kınamasını ve İsrail’in nükleer tesislerini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (U.AEA) denetimine sokması için adım atmasını talep etti.

İrevani şu değerlendirmede bulundu: “BM ve Güvenlik Konseyi, eğer uluslararası barışı korumak istiyorsa, bu tarihi anda harekete geçmeli. Aksi halde NPT gibi uluslararası güvenlik mekanizmaları temelden sarsılır.”

İranlı yetkili ayrıca "Rafael Grossi, vatanımızın şehitlerinin her damla kanında ortaktır." diye kaydetti.