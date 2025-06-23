Pakistan Parlamentosu’ndan İran’a destek (+Video)

ABD ve Siyonist rejimin İran’a yönelik yasa dışı eylemlerinin ardından, Pakistan parlamentosu milletvekilleri bu sabah benzeri görülmemiş bir protesto düzenleyerek İran’a tam destek verdiklerini ilan etti.

Pakistan Ulusal Meclisi’nin genel kurulunda, İslam Devrimi Lideri'nin fotoğraflarını taşıyan farklı partilerin milletvekilleri, ABD ve İsrail'in eylemlerini sert bir dille kınadılar.

Ayrıca, İmran Han’a bağlı olan Pakistan Adalet Hareketi Partisi milletvekilleri, üzerinde “ABD’ye Ölüm” ve “İsrail’e Ölüm” sloganlarının yazılı olduğu pankartlarla İran halkı ve hükümetiyle dayanışmalarını ortaya koydular.

Pakistan milletvekillerinin bu eşi benzeri görülmemiş eylemi, yerel ve uluslararası medyada geniş yankı buldu.