Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırıları Fransa'da protesto edildi (+Video)

Siyonist rejimin İran’a karşı gerçekleştirdiği yasa dışı ve tüm uluslararası normlara aykırı saldırısı, dünya genelinde hükümetler ve kamuoyunda öfke ve nefretle karşılandı.

Son günlerde dünyanın çeşitli bölgelerinde geniş çaplı halk protestoları ve gösteriler düzenleniyor.

Bu gösteriler kapsamında, Fransa halkı da dün Paris’in "Cumhuriyet Meydanı"nda toplanarak Siyonist rejimin bölgede işlediği suçları kınadı. Göstericiler sloganlar atarken İran bayraklarını taşıyarak İran’a desteklerini dile getirdiler.