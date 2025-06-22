Şahbaz Şerif, ABD’nin İran saldırısını şiddetle kınadı

Pakistan Başkanlığı Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Şahbaz Şerif, ABD’nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Pakistan’ın İran ile dayanılşma içerisinde olduğunu belirten Şerif, saldırılarda hayatını kaybeden İran vatandaşları için taziyelerini iletirken yaralılara acil şifalar diledi.

Şahbaz Şerif, ABD’nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) denetimi altındaki tesisleri hedef almasından endişe duyduğunu dile getirdi.

Başbakan Şerif, bu saldırıların uluslararası hukukun ve UAEA Tüzüğü'nün ciddi bir ihlali olduğunu vurguladı.

İran'ın BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu belirten Pakistan Başbakanı, bir an önce diyaloğa ve diplomasiye geri dönülmesi gerektiğini kaydetti.

Şerif, durumu yatıştırmak için acil kolektif çabalar çağrısında bulunarak ülkesinin bu konuda yapıcı bir rol oynamaya hazır olduğunu yineledi.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Pezeşkiyan’ın Pakistan'a İran'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.