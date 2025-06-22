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22 Haz 2025 11:14

Pakistan'dan ABD'nin İran tesislerine saldırısına kınama

Pakistan'dan ABD'nin İran tesislerine saldırısına kınama

Pakistan Parlamentosu Savunma Komisyonu Başkanı, ABD’nin İran’a yönelik saldırısını kınadı.

ABD’nin İran’a yönelik saldırısı, uluslararası alanda ve hatta ABD içinde dahi olumsuz tepkilere yol açtı.

Pakistan Parlamentosu Savunma Komisyonu Başkanı, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının bir savaş suçu olduğunu vurguladı.

News ID 1928062

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