Pakistan'dan ABD'nin İran tesislerine saldırısına kınama

ABD’nin İran’a yönelik saldırısı, uluslararası alanda ve hatta ABD içinde dahi olumsuz tepkilere yol açtı.

Pakistan Parlamentosu Savunma Komisyonu Başkanı, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının bir savaş suçu olduğunu vurguladı.