Pakistanlı eski diplomat İran-İsrail çatışmasını değerlendirdi

İran’ın Tel Aviv ve işgal altındaki diğer kentlere düzenlediği füze saldırılarının ardından, Tahran ile Tel Aviv arasında ateşkes çağrıları dünya genelinde yoğunluk kazandı.

Uluslararası gözlemcilere göre, İran’ın füze saldırılarındaki başarısı ABD ve İsrail’in tutumunu değiştirmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump, taraflar arasında ateşkes sağlanması için çeşitli ülkelerle görüşmeler yürütüyor.

Pakistan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Şemşad Ahmed Han, Mehr Haber Ajansı’na verdiği röportajda İran ile İsrail arasında süren çatışmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Şemşad Ahmed Han, “Bu saldırıların hedeflerinden biri, İran’ın nükleer tesislerini yok etmektir. Ancak bu tesisler yerin öylesine derininde bulunuyor ki, füze saldırılarıyla imha edilmeleri mümkün değil” dedi.

Şemşad Ahmed Han, “Saldırıların ikinci hedefi İran’da sistemi değişikliğidir. Fakat dikkat çekici olan, İran halkının Siyonist rejime karşı birleşmiş ve kendi yönetimlerinin arkasında durmuş olmasıdır. İran’da sistem değişikliği mümkün değildir. İran halkı, Siyonist yetkililerin çağrılarına kulak asmayacak. Aksine, işgalci İsrail içinde kabineye karşı halk ayaklanması çıkması ihtimali daha yüksektir” ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler'deki eski Pakistan Temsilcisi, “ABD bir kez daha yanlış hesap yaptı. Bu saldırıyı İsrail eliyle gerçekleştirdi. Müzakerelere başlamadan önce bu saldırıyı baskı aracı olarak kullandılar, fakat İran’ın tepkisini hesaba katmadılar” diye kaydetti.

İran halkının cesur bir halk olduğunu ve İsrail’e kesinlikle sert bir ders vereceğini belirten Şemşad Ahmed Han, “İran’ın şu anda yanıt verme hakkı tam anlamıyla meşrudur ve kararlarını almakta tamamen özgürdür” dedi.

Şemşad Ahmed Han ayrıca, “ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesi, İsrail’in yeni suçları ve yaptırımların kaldırılacağına dair verilen sözlerin tutulmaması, İran’ı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’ndan (NPT) çekilmeye sevk edebilir” ifadelerinde bulundu.

Şemşad Ahmed Han bölgedeki ateşkes çabalarıyla ilgili olarak da, “Bölge ülkelerinden herhangi bir beklenti içinde olunmamalıdır” dedi.

Şemşad Ahmed Han, “Trump’ın Fars Körfezi ülkelerine son ziyareti sırasında, onun sadece ticaret peşinde olduğu net bir şekilde anlaşıldı. Trump bir siyasetçi ya da diplomat değil, bir tüccar ve kumarbazdır. Nerede menfaat görüyorsa, orada harekete geçer. Bu nedenle ona güvenilemez. Aynı şekilde bölgedeki Arap prenslerinden de beklenti olmamalıdır” ifadelerinde bulundu.

Pakistanlı eski diplomat “İran’ın misilleme saldırısının ardından Trump’ın söylemleri değişti. Şimdi diplomasi ve ateşkesten söz ediyor. Çin ve Rusya’nın da hareketlendiği gözleniyor. Hatta ABD’nin müttefikleri olan İngiltere, Fransa ve Almanya bile sorunun diplomatik yollarla çözülmesini savunuyor. Çünkü İsrail büyük kayıplar verdi. İranlılar istedikleri her noktaya saldırabiliyor ve Batılı ülkeler artık İsrail’in savunma sistemlerinin İran İHA’larına karşı yetersiz kaldığını fark etti” değerlendirmelerinde bulundu.

Şemşad Ahmed Han, savaşın devam etmesinin muhtemel sonuçlarıyla ilgili olarak da şunları söyledi:

“Saldırılar devam ederse, dünya genelinde bir petrol krizi yaşanır ve bu durum Avrupa, Japonya ve Çin gibi ülkelerde ekonomik şoklara yol açar”

Şemşad Ahmed Han ayrıca, “İsrail’in tehdidi sadece İran’ı değil, aynı zamanda Pakistan’ı da hedef almaktadır. Halkımız bu tür tehditlere her zaman hazırdır ve biz hiçbir fırsatı kaçırmayacağız. Artık bu tehdide karşı birleşmenin zamanıdır” dedi.

