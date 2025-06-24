İran ile İsrail arasında ateşkes iddiası

El Cezire’ye göre, Siyonist rejimin radyo ve televizyon kurumu, İran ile İsrail arasında ateşkesin başladığını iddia etti.
Haber kaynaklarına göre bu ateşkes, Tahran saatiyle sabah saat yedi buçukta başlamıştır.
İran’ın işgal altındaki topraklara yönelik beşinci füze saldırı dalgasının sona ermesiyle birlikte, Siyonist kaynaklar İran ile Siyonist rejim arasında ateşkesin başladığını iddia etti
El Cezire’ye göre, Siyonist rejimin radyo ve televizyon kurumu, İran ile İsrail arasında ateşkesin başladığını iddia etti.
Haber kaynaklarına göre bu ateşkes, Tahran saatiyle sabah saat yedi buçukta başlamıştır.
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