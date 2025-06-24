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24 Haz 2025 07:57

İran ile İsrail arasında ateşkes iddiası

İran ile İsrail arasında ateşkes iddiası

İran’ın işgal altındaki topraklara yönelik beşinci füze saldırı dalgasının sona ermesiyle birlikte, Siyonist kaynaklar İran ile Siyonist rejim arasında ateşkesin başladığını iddia etti

El Cezire’ye göre, Siyonist rejimin radyo ve televizyon kurumu, İran ile İsrail arasında ateşkesin başladığını iddia etti.

Haber kaynaklarına göre bu ateşkes, Tahran saatiyle sabah saat yedi buçukta başlamıştır.

News ID 1928147

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