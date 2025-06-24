Pezeşkiyan’dan ateşkes sonrası 'Zafer' mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ilan edilen ateşkes ve 12 günlük askeri çatışmaların ardından İran halkına bir mesaj iletti.

Cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullandı:

"Biz, halkımızın direnişi ve dayanma gücünün borçluyuz ve bu zaferin temeli birlik, huzur ve dayanışmadır.

Bu önemli milli uzlaşmayı ülkemizin en büyük sermayesini korumalıyız. Bugünden itibaren, yarınlar için, daha aydınlık bir gelecek ve güçlü bir İran adına birlikte çalışacağız.

İranlı vatandaşlarımız,

bugün 12 günlük savaşın ardından askeri çatışmalar durdu. Bu şu anlama geliyor: Direnen halkımızın desteğiyle İran’ın gücü açıkça görüldü. Saldırgan, eli kanlı terör rejimi İsrail, bu savaşa teşebbüs etti ama bugün geri adım atmak zorunda kaldı.

Savaş, diplomasiyle eş zamanlı yürütülürken bile tarihteki benzer örnekleriyle farkını ortaya koydu. Düşman, anlaşmanın sağlanacağı süreçte bile saldırıya geçti; bu, hain işbirlikçiliğin açık izidir ve unutulmayacaktır.

Bu zafer tarihi bir ders, fakat şehitlerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın, bilim insanlarımızın ve kahraman komutanlarımızın fedakârlığı büyük acıların sembolüdür. Her kaybın manevi ve maddi yükü ağırdır.

Düşmanın büyük kayıpları, üslerine ve enerji santrallerine verdiği hasar, sonuçsuz kaldı. Saldırıların, İran’ın nükleer tesislerine zarar getirmesi engellendi. Aksine, karşı taraf ağır zarar gördü ve yenilgiye uğradı. Bu kesinlikle dünya sahnesinde İran’ın gücünü, kararlılığını ve caydırıcılığını gösterdi.

Biz halkımızın bu zaferine minnettarız. Bu milli birlik ruhunu muhafaza etmeliyiz. Bu zaferin kahramanı sizlersiniz. Dost ve kardeş ülkelerle ortak geleceğe, istikrara, barışa, birliğe gönülden inanıyoruz. Ülkemizin savunma gücü, komşularımızla barış ve dostluğun teminatı olmuştur ve olmaya devam edecektir.

Bu süreçte, kahraman silahlı kuvvetlerimiz ordumuz, Devrim Muhafızları, Emniyet, Seferberlik Birlikleri, İstihbarat ve Savunma Bakanlıkları; itfaiye, Kızılay, sağlık personeli, sanatçılar, sporcular, medya mensupları, iş insanları ve sivil toplum çok değerli katkıda bulundu. Kendilerine teşekkürü borç biliyorum.

Devlet kurumları ve devrimci organlar, hemen hasar tespiti ve yeniden yapılandırma çalışmalarına başlayacaktır. Tüm olası eksikliklere karşı dikkatli olacağız ve ülke geneline sorunsuz bir normalleşme süreci sağlanacaktır.”