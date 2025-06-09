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9 Haz 2025 08:19

Gadir Kutlamaları'nda asılacak bayraklar, İmam Ali türbesinde kutsandı (+foto)

Gadir Kutlamaları'nda asılacak bayraklar, İmam Ali türbesinde kutsandı (+foto)

Tahran’da düzenlenecek olan 10 kilometrelik Gadir-i Hum Kutlamaları için hazırlanan büyük bayraklar, Necef’teki İmam Ali’nin (a.s) türbesinde kutsandı.

Tahran’da düzenlenecek olan 10 kilometrelik Gadir-i Hum Kutlamaları için hazırlanan büyük bayraklar, Necef’teki İmam Ali’nin (a.s) türbesinde kutsandı.

Bu dev bayraklar, kısa süreliğine mukaddes türbenin bazı bölümlerine yerleştirildi ve kutsal türbeye dokundurularak teberrük edildi.

Gadir Kutlamaları'nda asılacak bayraklar, İmam Ali türbesinde kutsandı (+foto)

Ardından Tahran'da ve ülkenin 500’ü aşkın kentinde 10 Km'lik Gadir-i Hum Kutlamaları'nda kullanılmak üzere hazırlandı.

10 kilometrelik Gadir Kutlamaları, 14 Haziran Cumartesi günü saat 17:00’de Azadi Meydanı’ndan İmam Hüseyin Meydanı’na kadar gerçekleştirilecek.

News ID 1927530

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