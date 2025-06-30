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30 Haz 2025 14:01

Stockholm İslam Merkezi Muharrem etkinliğine ev sahipliği yapıyor

Stockholm İslam Merkezi Muharrem etkinliğine ev sahipliği yapıyor

İsveş'te bulunan Stockholm İslam Merkezi Muharrem'le ilgili bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

İsveş'te bulunan Stockholm İslam Merkezi Muharrem'le ilgili bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve 72 yareninin anısını canlı tutmak için amacıyla düzenlenen etkinlikler 26 Haziran'da başladı.

Ehlibeyt aşığının katıldığı etkinlikte, mersiyeler okunarak matem töreni yapılıyor.

Muarrem etkinlikleri 11 gece sürecek.

Kerbela olayı, 680 tarihinde (Hicri 61, 10 Muharrem) Hz. Muhammed’in torunu Hz. İmam Hüseyin ve Emevi Devleti halifesi Yezid’in ordularının çarpışmasıdır. Bu olayda Hz. İmam Hüseyin şehit edilmiştir.

News ID 1928315

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