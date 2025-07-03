Gazze’de “Squid Game” gerçeğe dönüştü

El Cezire’ye göre, Filistinli aktivist İbrahim el-Katraavi, Gazze Şeridi’ndeki manzaraların Kore yapımı “Squid Game” dizisini andırdığını kaydetti.

Açlıkla mücadele eden Filistinliler, yardım dağıtım merkezlerine koşmak zorunda kalıyor ancak çoğu zaman Siyonist rejim askerlerinin hedefi haline gelerek vuruluyorlar.

El-Katraavi, yardım merkezlerinden yiyecek temin etmenin can pahasına olduğunu belirterek, Gazze’deki Nuseyrat kampı sakinlerinin kapıların açılmasından saatler önce yola çıktığını ve kilometrelerce yolu yürümek zorunda kaldığını anlattı.

Siyonist rejim askerlerinin, hiçbir sebep yokken yardım noktalarına koşan Filistinlilere ateş açtığını vurgulayan el-Katraavi, insanların hayatta kalmak için yere yatarak ya da sürünerek yardım almaya çalıştıklarını ifade etti. “Askerler önce kapıları açıyor, sonra koşan aç insanları kurşuna diziyorlar” dedi.



