Siyonist pilotların İran savaşı sırasında şok edici suçu ortaya çıktı

İbranice yayımlanan Maariv gazetesi, Siyonist rejim ile İran arasındaki son savaş sırasında görevli bazı Siyonist pilotların, hedeflerine ulaşmayan füze ve İHA’ları durdurduktan sonra ellerinde kalan mühimmatı Gazze Şeridi’ne attığını ortaya çıkardı.

Haberde, savaşın ilk gününde bu pilotların Gazze’deki Siyonist rejim operasyon merkeziyle irtibata geçerek, ellerinde kalan bombaları Gazze’deki bazı hedeflere bırakmayı teklif ettikleri belirtildi.

Gazze’deki operasyon komutanlığının da bu talebi onayladığı ve bu uygulamanın savaş boyunca günlük bir rutine dönüştüğü aktarıldı.