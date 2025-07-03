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3 Tem 2025 13:06

Siyonist pilotların İran savaşı sırasında şok edici suçu ortaya çıktı

Siyonist pilotların İran savaşı sırasında şok edici suçu ortaya çıktı

İsrail ile İran arasında yaşanan son savaşın perde arkası, Gazze halkı için yeni bir trajediyi ortaya çıkardı. Siyonist pilotların, İran’a yönelik görevler sonrası artan mühimmatı rutin şekilde Gazze’ye bıraktığı ifşa edildi.

İbranice yayımlanan Maariv gazetesi, Siyonist rejim ile İran arasındaki son savaş sırasında görevli bazı Siyonist pilotların, hedeflerine ulaşmayan füze ve İHA’ları durdurduktan sonra ellerinde kalan mühimmatı Gazze Şeridi’ne attığını ortaya çıkardı.

Haberde, savaşın ilk gününde bu pilotların Gazze’deki Siyonist rejim operasyon merkeziyle irtibata geçerek, ellerinde kalan bombaları Gazze’deki bazı hedeflere bırakmayı teklif ettikleri belirtildi.

Gazze’deki operasyon komutanlığının da bu talebi onayladığı ve bu uygulamanın savaş boyunca günlük bir rutine dönüştüğü aktarıldı.

News ID 1928393

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