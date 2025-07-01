Netanyahu’nun oğlu: Can korkusuyla İsrail’i terk edip ABD’ye kaçtım!

Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu, 2023 yılının başlarında “can güvenliği” gerekçesiyle İsrail’i terk ederek ABD’nin Miami eyaletine yerleştiğini açıkladı.

Yair Netanyahu’nun, özellikle 2023 Ekim’inde başlayan Gazze’ye yönelik soykırım savaşı sırasında da İsrail’e dönmemesi ve hala Miami’de yaşamaya devam etmesi, Siyonist rejim kamuoyunda ve medya çevrelerinde büyük tartışmalara neden oldu.

Yair, ilk kez katıldığı yerel “TOV” kanalına verdiği röportajda, babası Binyamin Netanyahu’nun muhaliflerinden aldığı tehditler nedeniyle ülkeyi terk ettiğini ve geri dönmeyi düşünmediğini ifade etti.