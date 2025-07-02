Yemen'den ABD ile İsrail'in saldırı tehdidine yanıt

Katar'ın El Cezire televizyonuna konuşan Yemen Ensarullah Hareketi yetkililerinden Nasreddin Amir, ABD ile İsrail'in saldırı tehditlerine yanıt verdi.

Amir, ''Son aylarda Siyonist düşmanla savaşıyoruz. Elbette bu mücadele Gazze Şeridi için veriliyor.'' dedi.

Amir sözlerine şöyle devam etti:

''Siyonist düşman Yemen'e defalarca saldırdı ve tehditlerini tekrarlıyor, ancak bir an bile kararlı duruşumuzdan geri adım atmadık.

Siyonist rejim tüm bombalarını bize atarsa ve tüm silahlarını Yemen'e karşı kullanırsa, Filistin davasını desteklemeyi asla bırakmayacağız. Saldırıya saldırıyla karşılık veririz''

ABD B-2 bombardıman uçaklarının daha önce de Yemen'i hedef aldığına dikkat çeken Amir, bu tür tehditlerin yeni olmadığını söyledi.

Ensarullah yetkilisi Amir, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına atıfta bulunarak, ''ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığı başarısız oldu'' değerlendirmesinde bulundu.

Amir, ''ABD'nin Yemen'e karşı saldırıları da başarısız oldu. Düşman Yemen'den daha fazla saldırı beklemeli.’’ diye konuştu.

ABD’li ve Siyonist yetkililer daha önce Yemen'i bombalamakla tehdit etmişti.

