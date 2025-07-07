İran ve Brezilya dışişleri bakanları Rio'da görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile bir araya geldi.

Zirvenin ev sahipliği için Brezilya’ya teşekkür eden Erakçi, BRICS’in çok taraflılığı güçlendirme ve uluslararası hukuk düzeninin korunmasındaki rolünü son derece önemli olarak değerlendirdi.

Erakçi ayrıca, İran ile Brezilya arasındaki ikili iş birliğinin ve uluslararası örgütler çerçevesindeki temasların sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Siyonist rejim ve ABD’nin İran’a yönelik askeri saldırılarına değinen Erakçi Brezilya’nın bu saldırıları açık ve ilkesel şekilde kınamasından dolayı teşekkür etti.

Bu saldırıların sadece BM Şartı’nın açık bir ihlali değil, aynı zamanda nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ve diplomasinin temeline yönelik eşi benzeri görülmemiş bir saldırı olduğunu belirten Erakçi bu durumun bölgesel barış ve güvenlik açısından ciddi sonuçları olabileceğini ifade etti.

Bakan Erakçi, Siyonist rejimin savaş politikalarının sürmesinin esas nedenini, bu rejimin cezasız kalması ve ABD ile bazı Avrupa ülkelerinin sınırsız desteği olarak gösterdi. İranlı bakan, Filistin halkına ve bölge halklarına yönelik saldırıların durdurulması için tüm ülkelerin hukuki ve ahlaki sorumluluğu olduğunun altını çizdi.

İran’ın toprak bütünlüğüne ve barışçıl nükleer tesislerine yönelik askeri saldırıları kınayan açık tutumlarını hatırlatan Mauro Vieira da, BM Güvenlik Konseyi’nin uluslararası barış ve güvenliği koruma sorumluluğuna vurgu yaptı.