Bakan Erakçi BRICS Zirvesi'nde Türk mevkidaşı Fidan ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi kapsamında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakere süreci kapsamlı biçimde ele alındı.

Bakan Fidan’ın, Türkiye’nin bölgesel meselelerde çözümün ancak diplomasi yoluyla mümkün olduğuna inandığını vurguladığı ve bu yöndeki her yapıcı adıma destek vermeye hazır olduklarını ifade ettiği aktarıldı.