İran’dan Almanya’ya tepki: “Yıkıcı mesaj asıl sizin desteğinizdir”

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamaları ve “sahte haber” olarak nitelendirdiği iddialarına sosyal medya platformu X üzerinden sert bir yanıt verdi.

Erakçi, İran’ın hala Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) ve koruma anlaşmalarına bağlı olduğunu vurguladı.

Bakan Erakçi, İran Meclisi tarafından kabul edilen yeni yasa doğrultusunda, İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile olan işbirliğinin, yalnızca İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi aracılığıyla yürütüleceğini belirtti.

Bu kararın, İsrail ve ABD’nin İran nükleer tesislerine yönelik yasa dışı saldırılarına karşı, güvenlik gerekçesiyle alındığı ifade edildi.

Erakçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İran halkı için gerçekten yıkıcı mesajı gönderen şey, Almanya’nın İsrail’in İran’a yönelik yasa dışı saldırılarına açık desteğidir. Almanya’nın bu saldırıları, ‘Batı adına yapılmış kirli işler’ olarak nitelendirmesi, gerçeği daha da çarpıcı hale getirmiştir.”

Erakçi, Almanya’nın İran’a karşı “sıfır zenginleştirme” talebini de, nükleer anlaşmadaki (JCPOA) açık bir ihlal olarak değerlendirdi.

Bakan Erakçi, Almanya’nın İsrail’in Gazze’deki soykırımına ve Saddam Hüseyin’in İran’a karşı kimyasal silah kullanmasına verdiği desteği hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

“İran halkı, Almanya’nın bu Nazi tarzı desteklerinden ötürü zaten tiksinti duyuyordu. Şimdi ise İran’ın bombalanmasına verilen açık destek, Almanya’nın İran halkına yönelik düşmanlığını ve kötü niyetini tamamen açığa çıkarmıştır.”