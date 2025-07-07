Erakçi, Siyonizm karşıtı Haham Weiss ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, BRICS zirvesi çerçevesinde Brezilya’da bulunan Siyonizm karşıtı haham Yisroel David Weiss ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Haham Weiss daha önce de İran’ın Brezilya’daki büyükelçiliğini ziyaret ederek, İran halkı ve hükümetiyle dayanışma mesajı vermişti.

Weiss, bu ziyaret sırasında ayrıca, Siyonist rejimin İran’a yönelik barbarca saldırılarında şehit olanların anısına açılan taziye defterini imzalayarak, kurbanlara saygı duruşunda bulundu.