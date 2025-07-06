İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Brezilya'da

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, ''Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine geldi.'' dedi.

Erakçi'nin zirve marjında bir dizi ikili temaslarda bulunacağını kaydeden Bekayi, "Bu örgütün üye ülkeleri arasındaki kapsamlı işbirliğiyle 'Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Küresel Güney' sloganı ilerletilmelidir.'' diye konuştu.

17. BRICS Liderler Zirvesi

Zirve’nin ilk günü, üye ülkelerin katılımıyla "Barış ve Güvenlik, Küresel Yönetişim Reformu" başlıklı oturum gerçekleştirilecek.

Oturumlar kapsamında jeopolitik konular, çok taraflılık, ekonomik gelişmeler, yapay zeka, çevre ve küresel sağlık dahil olmak üzere muhtelif başlıkların ele alınması öngörülüyor.

BRIC, 2006'da Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulmuş olup, 2011'de Güney Afrika Cumhuriyeti’nin katılımıyla BRICS adını almış bir istişare ve işbirliği platformu.

Mısır, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran, Ağustos 2023’teki genişleme kapsamında BRICS’e katılmıştı.