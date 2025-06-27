İran’ın zaferi Pakistan’da coşkuyla kutlandı (+Foto)

İran’ın siyonist rejim ve ABD ile girdiği son 12 günlük savaştaki zaferinin ardından, Pakistan'ın kuzeyinde yer alan Baltistan bölgesindeki Skardu şehrinde "Zafer Kutlaması" adıyla görkemli bir tören düzenlendi.

Bu etkinlik; Şii ve Sünni âlimler, siyasi ve dini liderler, kültürel şahsiyetler ve devrimci gençlerin de aralarında bulunduğu geniş bir halk kitlesinin katılımıyla gerçekleşti.

Katılımcılar, siyonizm ve Amerika karşıtı sloganlar atarak İran’a ve İslam Devrimi Lideri’ne güçlü desteklerini ifade ettiler ve İran’ın zaferini, İslami uyanışın ve Müslümanlar arasındaki birliğin sembolü olarak değerlendirdiler.