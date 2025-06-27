  1. Dünya
  2. Asya
27 Haz 2025 10:42

İran’ın zaferi Pakistan’da coşkuyla kutlandı (+Foto)

İran’ın zaferi Pakistan’da coşkuyla kutlandı (+Foto)

Son günlerde Pakistan'ın çeşitli şehirlerinde, İran'ın siyonist rejimle girdiği 12 günlük savaşta kazandığı zaferin anısına birçok etkinlik düzenleniyor.

İran’ın siyonist rejim ve ABD ile girdiği son 12 günlük savaştaki zaferinin ardından, Pakistan'ın kuzeyinde yer alan Baltistan bölgesindeki Skardu şehrinde "Zafer Kutlaması" adıyla görkemli bir tören düzenlendi.

İran’ın zaferi Pakistan’da coşkuyla kutlandı (+Foto)

Bu etkinlik; Şii ve Sünni âlimler, siyasi ve dini liderler, kültürel şahsiyetler ve devrimci gençlerin de aralarında bulunduğu geniş bir halk kitlesinin katılımıyla gerçekleşti.

İran’ın zaferi Pakistan’da coşkuyla kutlandı (+Foto)

Katılımcılar, siyonizm ve Amerika karşıtı sloganlar atarak İran’a ve İslam Devrimi Lideri’ne güçlü desteklerini ifade ettiler ve İran’ın zaferini, İslami uyanışın ve Müslümanlar arasındaki birliğin sembolü olarak değerlendirdiler.

İran’ın zaferi Pakistan’da coşkuyla kutlandı (+Foto)

İran’ın zaferi Pakistan’da coşkuyla kutlandı (+Foto)

İran’ın zaferi Pakistan’da coşkuyla kutlandı (+Foto)

News ID 1928225

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler