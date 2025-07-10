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10 Tem 2025 19:44

İran Genç Grekoromen Güreş Takımı,Asya şampiyonu oldu

İran Genç Grekoromen Güreş Takımı,Asya şampiyonu oldu

İran GençlerGrekoromen Güreş Milli Takımı, Kırgızistan’da düzenlenen şampiyonada 9 madalya kazanarak Asya şampiyonu oldu.

2025 AsyaGençler Grekoromen Güreş Şampiyonası, 8-9 Temmuz tarihlerinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleştirildi.

Şampiyonanınsonunda İran takımı; 4 altın madalya ve 5 bronz madalya kazanarak, şampiyonluğa ulaştı.

55 kg’da PeyamAhmedi, 77 kg’da Ehura Buiri, 97 kg’da Muhammed Hadi Seyyidi

ve 130 kg’da Ebulfezl Fethi Tezengi altın madalya kazanırken 60 kg’da SeyyidIman Hüseyni, 63 kg’da Muhammed Cevad Ebutalebi, 67 kg’da Gulamreza Abdululi, 72 kg’da Emir Mehdi Seyyidi Neva ve 87 kg’da HamidrezaKeştkar bronz madalya kazandı.

Takım sıralamasında ise İran 185 puanla birinci olurken; Kırgızistan 166puanla ikinci, Özbekistan ise 151 puanla üçüncü sırada yer aldı.

News ID 1928576

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