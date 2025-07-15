Erakçi, Çin Devlet Başkanı ile bir araya geldi

25. Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Pekin'e giden İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, bu sabah örgütün diğer dışişleri bakanlarıyla birlikte Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile bir araya geldi.

Bu grup toplantısından önce, İran Dışişleri Bakanı ile Çin Devlet Başkanı arasında kısa bir ikili görüşme gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Erakçi, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere dün üst düzey bir heyetin başında Çin'e gitti.

Bakan Erakçi, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesine katılarak konuşma yapmanın yanı sıra Çin Dışişleri Bakanı ve ziryeve katılan diğer bazı dışişleri bakanlarıyla görüşmelerde bulunacak.