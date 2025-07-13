  1. İran
13 Tem 2025 10:14

Erakçi: Halkımızın haklarını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz

Erakçi: Halkımızın haklarını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, “Diplomasi kurumu, silahlı kuvvetlerle omuz omuza, onurlu ve direnişçi halkımızın yasal ve meşru haklarını savunmak için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Tahran’da görev yapan büyükelçiler ve yabancı misyon temsilcileriyle yaptığı toplantıda, İran’ın son gelişmelere ilişkin kararlı duruşunu vurguladı.

İsrail rejimi ve ABD’nin İran’a karşı uyguladığı son saldırgan tutumu “dayatılmış bir savaş” olarak nitelendiren Erakçi, İran'ın bu saldırılara karşı meşru haklarını kararlılıkla savunacağını belirtti.

Bakan, “Diplomasi kurumu, silahlı kuvvetlerle omuz omuza, onurlu ve direnişçi halkımızın yasal ve meşru haklarını savunmak için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır” dedi.

News ID 1928630

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