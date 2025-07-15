İran ve Malezya dışişleri bakanları telefonda görüştü

Şanghay İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Çin’de bulunan İran Dışişleri Bakanı Seyyed Abbas Erakçi, Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Erakçi, Rio de Janeiro’da düzenlenen BRICS Zirvesi’nin oturum aralarında Malezya Başbakanı ile yaptığı son görüşmeye ve gerçekleştirilen müzakerelere değinerek, İran’ın iki ülke ilişkilerinin gelişmesi ve genişlemesine yönelik mutabakatların takibini sürdürme konusundaki kararlılığını vurguladı.

İran ve Malezya dışişleri bakanları bu görüşmede, ikili ilişkiler ve Batı Asya bölgesindeki hassas gelişmelere dair istişare ve görüşmelerin iki bakan arasında devam etmesine olan ilgilerini dile getirdiler.

Malezya Dışişleri Bakanı ise, ülkesinin Tahran-Kuala Lumpur ilişkilerini geliştirme konusundaki hassasiyetine değinerek, İranlı mevkidaşını uygun bir zamanda Malezya’yı ziyaret etmeye davet etti. Erakçi de bu daveti memnuniyetle karşıladı.