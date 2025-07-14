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14 Tem 2025 15:32

Erakçi Çin'de Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşecek

Erakçi Çin'de Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşecek

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, yarın Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi marjında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan Sputnik'e yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, yarın Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi marjında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la nükleer konuların da ele alınacağı bir görüşme yapmayı planlıyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Erakçi'nin toplantı marjında, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve bazı mevkidaşları ile ikili temaslarda bulunacağını bildirmişti.

15 Temmuz'da Çin'in Tianjin kentinde ŞİÖ Dışişleri Bakanları toplantısı gerçekleştirilecek.

News ID 1928669

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