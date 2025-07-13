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13 Tem 2025 19:21

İran Dışişleri Bakanı Erakçi Çin yolcusu

İran Dışişleri Bakanı Erakçi Çin yolcusu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Şanghay İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Çin'e gidecek.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Çin'e ziyarette bulunacağını duyurdu.

Bekayi, ''Dışişleri Bakanı Erakçi, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere yarın pazartesi günü Çin'e gidecek.'' dedi.

Sözcü Bekayi, Erakçi'nin toplantı marjında, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve bazı mevkidaşları ile ikili temaslarda bulunacağını kaydetti.

15 Temmuz'da Çin'in Tianjin kentinde ŞİÖ Dışişleri Bakanları toplantısı gerçekleştirilecek.

News ID 1928642

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