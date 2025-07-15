Bekayi: Çin, İran’ın nükleer dosyasında yapıcı bir rol oynayabilir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Çin’in İran’ın nükleer dosyasıyla ilgili her türlü diplomatik süreçte yapıcı ve etkili bir rol oynayabileceğini vurguladı.

Bekayi, Çin’in Phoenix TV kanalına verdiği röportajda, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin Şanghay İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Pekin’e yaptığı ziyareti değerlendirdi.

Sözcü Bekayi bu ziyaretin Çinli yetkililer, özellikle de Çin Dışişleri Bakanı ile son ikili ilişkiler ve Batı Asya’daki güvenlik meseleleri hakkında görüş alışverişinde bulunmak açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

İran ile Çin arasındaki yakın diyaloğa işaret eden Bekayi, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra ikili konuların da sürekli olarak gündemde olduğunu belirtti.

İranlı diplomat Çin’in özellikle İran’ın nükleer dosyasına ilişkin süreçlerde yapıcı bir rol oynayabileceğini söyledi.

İsrail’in 12 gün süren saldırılarının ardından İran’ın yeniden inşası konusunda Çin’in oynayabileceği role dair bir soruya yanıt veren Bekayi, "Çin’in İran’da uzun süredir devam eden ekonomik ve kalkınma temelli faaliyetleri var. Güney küresinin önde gelen ve gelişmekte olan bir ülkesi olarak Çin, İran’ın ekonomik kalkınması ve yeniden inşa sürecine katkı sağlama konusunda önemli bir role sahip olabilir. Bu süreç, iki ülke arasında imzalanan 25 yıllık anlaşma doğrultusunda daha da güçlenerek devam edecektir." ifadelerini kullandı.