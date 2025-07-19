Fidan ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü

TRT Haber'e göre Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün (19 Temmuz) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Suriye’nin güneyindeki durum ele alındı.

Suriye’deki çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması gerektiğini kaydeden Fidan bu çerçevede taraflar arasında varılmış olan anlayışın uygulanmasının önemine değindi.

İsrail’in Suriye topraklarına yönelik müdahalelerinin sorunu daha da büyüttüğünü kaydeden Fidan, Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğine yönelik her türlü saldırının aynı zamanda bölgesel barış çabalarına zarar verdiğini söyledi.

Hakan Fidan, terör örgütlerinin Suriye'nin güneyindeki durumdan istifade etmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı.

ABD’nin Suriye’de oynadığı yapıcı rolü desteklediğimizi belirten Fidan, Türkiye'nin çatışmaların ve gerginliğin kalıcı biçimde sona erdirilmesi için ABD ve diğer ülkelerle çalışmaya hazır olduğunu, Suriye halkının geleceğini inşa etmek için yakalanan fırsatın kaçırılmaması gerektiğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca Gazze'deki durum ve ateşkes müzakerelerinde gelinen aşama değerlendirildi. Fidan, kalıcı ateşkesin biran önce tesis edilmesini istediğimizi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması gerektiğini belirtti.