ABD ve Fransa, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barışın sağlanmasını görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ele alınan diğer konuların yanı sıra, ABD Dışişleri Bakanı ve Fransa Dışişleri Bakanı, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın sağlanması konusunu da görüştüler.

Açıklamada, Rubio ve Barrot’nun İran’ın asla nükleer silah geliştirmemesi veya edinmemesi yönündeki taahhütlerini yeniden teyit ettikleri de belirtildi.

Ayrıca, Gazze'deki insani durum ve orada ateşkese ulaşma çabaları, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi ve Sudan’daki devam eden çatışmalar da gündeme getirildi.