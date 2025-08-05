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5 Ağu 2025 12:01

ABD ve Fransa, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barışın sağlanmasını görüştü

ABD ve Fransa, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barışın sağlanmasını görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın sağlanması konusunu ele aldılar.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Görüşmede ele alınan diğer konuların yanı sıra, ABD Dışişleri Bakanı ve Fransa Dışişleri Bakanı, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın sağlanması konusunu da görüştüler.

Açıklamada, Rubio ve Barrot’nun İran’ın asla nükleer silah geliştirmemesi veya edinmemesi yönündeki taahhütlerini yeniden teyit ettikleri de belirtildi.

Ayrıca, Gazze'deki insani durum ve orada ateşkese ulaşma çabaları, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi ve Sudan’daki devam eden çatışmalar da gündeme getirildi.

News ID 1929216

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