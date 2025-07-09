Türkiye dışişleri ve savunma bakanları Pakistan'da

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Savunma Bakanı Yaşar Güler Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ayrı ayrı ziyarette bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Hakan Fidan'ın bu ziyaret sırasında üst düzey Pakistanlı yetkililerle bir araya gelerek, bölgesel gelişmeler de dahil olmak üzere karşılıklı ilgi duyulan önemli konularda görüş alışverişinde bulunmasının planlandığını duyurdu.

Türkiye Savunma ve Dışişleri Bakanlarının İslamabad ziyaretinde, Türkiye-Pakistan ilişkilerinin genişletilmesi, özellikle de temel bölgesel konularda istişarelerin yapılması konuları ele alınıyor.