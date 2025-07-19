Colani rejimine bağlı unsurlar Süveyda’ya giden tüm yolları kapattı

Rusya el-Youm’un aktardığına göre, Suriye medyası Colani rejimine bağlı güçlerin ülkenin güneyinde bulunan Süveyda vilayetine giden tüm yolları kapattığını bildirdi.

Haberde, Süveyda’ya yönelik sivil ve askeri hareketliliğin tamamen yasaklandığı ifade edildi.

Suriye’nin el-Vatan gazetesi de Colani’ye bağlı unsurların Şam ile Dera ve Şam ile Süveyda arasındaki ana bağlantı yollarını trafiğe kapattığını doğruladı.

Daha önce Dera Valisi El Cezire’ye verdiği demeçte, son günlerde şiddetli çatışmaların yaşandığı Süveyda’dan Dera’ya doğru büyük bir sığınmacı akını başladığını açıklamıştı.

Vali ayrıca, “İlgili kurumlarla işbirliği içinde bu yerinden edilmiş insanların insani ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun çaba sarf ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Süveyda’da Dürziler ile bölgedeki aşiretler arasında patlak veren ve Colani rejimine bağlı silahlı grupların da müdahale ettiği çatışmalarda şimdiye kadar 1 bin 800’den fazla ölü ve yaralı olduğu bildirildi.