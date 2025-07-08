Fidan: Nükleer müzakerelerin yeniden başlaması konusunda belirsizlik var

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşmesinde, nükleer müzakereler ve İsrail saldırısı sonrasındaki ateşkesin gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, üç gün önce Hankendi'de İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile buluştuğunu hatırlattı.

Fidan, açıklamasında şu ifadelerde bulundu:

"Orada da Sayın Erakçi vardı. Kendileri Cumhurbaşkanımıza, yürütülen nükleer müzakerelerle ilgili bilgi verdiler. Cumhurbaşkanımız orada son durumla ilgili bilgi aldı. Bugün de biz Sayın Erakçi ile bir araya gelerek aslında ateşkeste neredeyiz, nasıl gidiyor, bundan sonraki süreç nasıl cereyan edecek onun ve bizim bu noktadaki görüşlerimizle, bu konudaki değerlendirmeleri karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Ateşkes hala geçerliliğini koruyor. Tarafların buna riayet ettiğini görüyoruz. Ama şu anda bir sonraki adım olan nükleer müzakerelerin yeniden başlaması konusunda bir şu anda belirsizlik var. Burada ortaya konmuş birtakım görüşler var. Ben bundan dört gün önce Witkoff'la yaptığım görüşmede de bu konu gündeme geldi, uzun uzun konuştuk. Amerikan tarafının birtakım bu konuda görüşleri var. Onu hem Hankendi'de ECO Zirvesi’nde hem bugün yaptığımız ikili görüşmede İran tarafına aktarma imkanımız oldu. İran tarafının birtakım anlaşılabilir endişeleri var, bir önceki tecrübeden hareketle. Ama dileriz bir an önce bu probleme bir diplomatik çözüm bulunur, müzakere yoluyla ve savaş yaygınlaşmaz."