İran-Ermenistan ticaret hacmi yaklaşık 1 milyar dolara ulaştı

İran’ın Erivan Büyükelçisi Mehdi Subhani, Ermenistan’ın resmi televizyon kanalında yaptığı açıklamada, İran ile Ermenistan arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 1 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

Ermenistan İstatistik Komitesi Armstat tarafından yayımlanan verilere göre, 2024 yılında iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 737,4 milyon dolar olarak gerçekleşti; bu, 2023’e kıyasla yüzde 6,5’lik bir artış anlamına geliyor. Ayrıca bu yılın ilk 5 ayında iki ülke arasındaki ikili ticaret 278,7 milyon dolara ulaştı ve geçen yıla göre yüzde 4 arttı.

Subhani, bu yılın başlarında yaptığı açıklamada, Tahran’ın bu rakamı 2025’te 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini dile getirmişti.

İran’ın Ermenistan Büyükelçisi, “Geçen yılın 11 ayında, çeşitli nedenlerle 276 bin Ermenistan vatandaşı İran’ı ziyaret etti; aynı dönemde 176 bin İranlı turist de Ermenistan’I ziyaret etti. Bu doğal bir süreçtir. 2024’ün ilk 11 ayında Ermenistan’a gelen İranlı turist sayısı, 2023’e kıyasla yüzde 20 arttı” dedi.

Ermenistan Turizm Komitesi’nin verilerine göre, bu yılın ilk 5 ayında Ermenistan’ı ziyaret eden 691,9 bin turistin yüzde 8’i İran’dan geldi.