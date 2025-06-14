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14 Haz 2025 17:19

Erakçi Ermeni mevkidaşıyla İsrail'in saldırılarını görüştü

Erakçi Ermeni mevkidaşıyla İsrail'in saldırılarını görüştü

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail rejiminin İran’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırılarını kınadı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail rejiminin İran’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırılarını kınadı.

Mirzoyan, saldırılarda şehit olan üst düzey İranlı askeri yetkililer, akademisyenler ve siviller için Ermenistan devleti ve halkı adına derin taziyelerini iletti.

Görüşmede Erakçi, Siyonist rejimin silahlı saldırılarını, Birleşmiş Milletler Şartı’nın kuvvet kullanma yasağını açıkça ihlal eden eylemler olarak değerlendirdi. Bu saldırıların yalnızca İran’a değil, tüm küresel barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Erakçi, uluslararası toplumun bu tür saldırıları güçlü bir şekilde kınaması gerektiğini ifade etti.

İran’ın meşru müdafaa hakkı temelinde, ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tüm gücüyle savunacağını belirten Erakçi, İsrail’in bu eylemlerinin Gazze’deki soykırımla eş zamanlı olarak gerçekleştiğine dikkat çekerek, bu rejimin savaş yanlısı ve hukuk tanımaz karakterinin bir kez daha net biçimde ortaya çıktığını söyledi.

News ID 1927762

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