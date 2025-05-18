İran ve Ermenistan'dan ikili ilişkilerin geliştirilmesine vurgu

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, bugün Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ile yaptığı görüşmede, “İki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ve kapsamlı işbirlikleri, bölgedeki barış ve istikrarın yararınadır. Düşmanların, iki ülkenin iyi ilişkilerine zarar vermesine izin vermeyeceğiz. İran’ın politikalarından biri, tüm komşularıyla iyi ilişkiler kurmaktır; fakat yabancılar bölgedeki huzurdan hoşlanmaz,” ifadelerini kullandı.

Ahmediyan, iki ülke arasındaki sürekli istişarelere işaret ederek, “Tüm ortak işbirliği projeleri tek tek takip edilmeli ve sonuçlandırılmalıdır,” dedi.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan da Tahran’a yaptığı ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, İran İslam Cumhuriyeti’nin desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “İlişkilerimizin gelişmesi başka ülkelerin iradesine bağlı değildir. Her iki ülke de ilişkileri geliştirme kararlılığına sahiptir.” dedi.

Grigoryan, ekonomi, yol yapımı ve enerji gibi çeşitli alanlarda yürütülen ortak projelere dikkat çekerek, “İran özel sektörü bu projelerin inşası ve işletilmesine katılmakta ve İranlıların teknik ve mühendislik bilgisinden yararlanmaktayız,” ifadessini kullandı.

Grigoryan ayrıca, “Ortak projelerin geliştirilmesiyle ekonomik ve ticari alışveriş kapasitemiz mevcut durumun üç katına çıkarılabilir,” vurgusunda bulundu.