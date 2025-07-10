İran ve Ermenistan'dan bölgesel istikrar ve işbirliğine vurgu

İran'ın Erivan Büyükelçisi Mehdi Subhani, Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri ArmenGrigoryan ile bir araya geldi.

Bu görüşmede, iki taraf ikili ilişkiler ve işbirliği konularının yanı sıra bölgedekison durum ve gelişmeler hakkında da istişarelerde bulundu.

Görüşmede Grigoryan, iki komşu ülke arasındaki dostane ve tarihî ilişkileringüçlendirilmesi ve geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak, bölgede istikrarlı koşulların sürmesini temenni etti.

ErmenistanUlusal Güvenlik Konseyi Sekreteri ayrıca, Siyonist rejimin son saldırılarında şehit düşenlerin ve yaralananların ailelerine başsağlığı dileklerini ileterek, Ermenistan’ınher zaman dost ve komşu ülke İran’ın yanında olduğunu belirtti.

İran’ın Ermenistan Büyükelçisi Subhani de iki ülke ilişkilerinin gittikçe gelişmesindenduyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tahran’ın Erivan ile çeşitli alanlarda ilişkileri geliştirme konusundaki kararlı tutumuna ve iki ülke yetkililerininkarşılıklı üst düzey ziyaretlerinin önemine dikkat çekti.

Subhani ayrıca, Siyonist rejimin saldırısıyla ilgili son gelişmeleri aktararak,Ermenistan hükümeti ve halkının bu saldırıyı kınamasından ve İran hükümeti ve milletiyle dayanışmasından dolayı teşekkür etti.

Görüşmeninsonunda iki taraf, ortak işbirliğinin ilerletilmesi ve bölgedeki istikrar ile güvenliğin korunmasına vurgu yaptı.