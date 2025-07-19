Suriye'de tam kapsamlı ateşkes ilan edildi

Suriye’de uzun süredir devam eden çatışmalarla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Suriye Cumhurbaşkanlığı Ofisi, ülke genelinde kapsamlı bir ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, tüm taraflara ateşkese tam uyum çağrısı yapılırken, anlaşmaya uyulmaması durumunda bunun “ülkenin egemenliğine açık bir ihlal” olarak değerlendirileceği vurgulandı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba ise, hükümete bağlı güvenlik güçlerinin Süveyda'ya konuşlanmaya başladığını duyurdu.

Nureddin el-Baba Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Dürzi silahlı gruplar ile Bedevilerin günlerdir çatıştığı Süveyda'ya hükümet güçlerinin konuşlanmaya başladığını ifade etti.

Sözcü el-Baba, "Yasa dışı örgütlerin yol açtığı kanlı olayların ardından Devlet Başkanlığının doğrudan talimatıyla İç Güvenlik Güçleri, sivilleri korumak ve kaosu durdurmak amacıyla ulusal bir misyon kapsamında Süveyda'ya konuşlanmaya başladı. Devlet, tüm siyasi ve güvenlik kurumlarıyla birlikte Süveyda'da güvenlik ve istikrarı sağlamak için çabalarını sürdürüyor. Güvenlik güçleri, saldırıları ve iç çatışmaları durdurmak ve eyalette istikrarı sağlamak için tüm güçlerini seferber edecek" ifadelerini kullandı.

Ateşkes duyurusu, bölgede barış umutlarını yeniden yeşertti. Suriye’deki gelişmelerin yakından takip edildiği süreçte, kısa bir süre önce ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, ateşkesin nasıl şekillendiğine dair önemli bir açıklamada bulundu.

Barrack, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında varılan mutabakatla ateşkesin sağlandığını, bu süreçte Türkiye, Ürdün ve diğer komşu ülkelerin aktif destek sunduğunu belirtti.