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18 Tem 2025 20:27

İran'dan, İsrail’in Suriye'ye yönelik saldrganlığı karşısında AB’nin tutumuna tepki

İran'dan, İsrail’in Suriye'ye yönelik saldrganlığı karşısında AB’nin tutumuna tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail’in Suriye’ye yönelik askeri saldırısına karşı Avrupa Birliği’nin ikiyüzlü ve seçici yaklaşımını eleştirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Avrupa Birliği’nin Suriye topraklarına yönelik Siyonist rejimin açık askeri saldırısını “Suriye topraklarında gerilimin tırmanması” olarak tanımlayan açıklamasına tepki göstererek şöyle yazdı:

“Avrupa Birliği, İsrail’in açık askeri saldırısını “Suriye topraklarında gerilimin artması” olarak nitelendirerek, böylece ahlaki ilkelere bağlılık iddiasını bile bir kenara bırakmıştır.

Bu gerçeklerin çarpıtılmasının ve ‘diplomasi’ görüntüsü altında ‘suç ortaklığının’ açık bir örneğidir.

İran, saldırı ve hukuksuz davranışlara karşı duruşunda gurur verici bir geçmişe sahip olarak, seçici yaklaşımları ve çifte standartları kesin bir şekilde reddetmektedir. Her zaman olduğu gibi Suriye halkının yanındayız ve Suriye’nin ulusal egemenliği ile toprak bütünlüğünü yüksek sesle savunuyoruz.”

News ID 1928773

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