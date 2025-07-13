Pakistan İçişleri Bakanı Seyyid Muhsin Nakavi, ''İran, Pakistan, Irak Üçlü Bakanlar Görüşmesi''ne katılmak üzere bugün Tahran'a geldi.

Nakavi, Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'nda İran İçişleri Bakanı İskender Mümini tarafından karşılandı.

Mümini, burada yaptığı açıklamada, Siyonist İsrail'in İran saldırılarını şiddetle kınamasından dolayı Pakistan'a teşekkür etti.

''Pakistan İran'ın dostu olduğunu gösterdi''

Mümini, ''Pakistan, kararlı duruşuyla İran'ın dostu ve kardeşi olduğunu gösterdi'' dedi.

Pakistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ''Bakan Nakavi'nin İran'a yapacağı resmi ziyarette, sınır güvenliği ve Pakistanlı Erbain ziyaretçilerinin İran'a seyahatının kolaylaştırılması gibi konular ele alınacak. Üçlü toplantı Erbain gündemiyle gerçekleştirilecek.'' ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Muhsin Nakavi'nin Tahran temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile bir araya geleceği belirtildi.