İran-Irak-Pakistan Üçlü Toplantısı Tahran'da yapıldı

İran İçişleri Bakanı İskender Mümini, Irak İçişleri Bakanı Abdul Emir Al-Şammari ve Pakistan İçişleri Bakanı Seyyid Muhsin Nakavi'nin katılımıyla düzenlenen toplantıda Erbain Yürüyüşü konusu ele alındı.

Mümini, Irak ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, üçlü görüşmede Erbain ile ilgili yapıcı kararlar alındığını belirterek, ''Özellikle ulaşım, güvenlik ve sağlık alanlarında Erbain ziyaretçilerinin seyahatlerini kolaylaştıracak kararlar alındı.'' dedi.

İranlı Bakan, Erbain törenleri sırasında milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Irak halkına ve hükümetine teşekkür etti.

Irak İçişleri Bakanı Al-Şammari de, ''Erbain döneminde farklı ülkelerden 5 milyon ziyaretçi Irak'a geliyor. Bu sayı oldukça önemli.'' diye konuştu.