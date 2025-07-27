Pakistan Dışişleri Bakanı: Yakında İran Cumhurbaşkanı'nı ağırlayacağız

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, New York’ta Al Arabiya kanalının programında yaptığı açıklamada, iran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın Pakistan’ı ziyaret edeceğini ve bu ziyaretin Ağustos ayının başında gerçekleşmesini umduklarını söyledi.

Ishak Dar, Pakistan’ın bölgede diplomasi ve akılcı yaklaşımı desteklediğini ve İran ile diyalog ve gerilimi azaltmaya yönelik tüm çabaları memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Dar, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile yakın temas içinde olduğunu, iki ülkenin komşu oldukları için son dönemde yaşanan olaylar, özellikle de İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırı konusunda sessiz kalamayacaklarını dile getirdi.

Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırganlığını ve ABD’nin İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırısını kınayan Dar, “Yanlış bir eylem, dost ve ortak bir ülkeden gelse bile buna kayıtsız kalamayız; dolayısıyla bizim politikamız, doğru ya da yanlış olanı açıkça dile getirmektir” dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanı ayrıca, diplomasi ve diyalogun mevcut durumdan çıkış için tek yol olduğunu ve tarafları desteklemeye ve teşvik etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Pakistan’ın bölgede diplomasiyi ilerletmek amacıyla üst düzey düzeyde her türlü arabuluculuk çabalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise geçen Perşembe günü yaptığı açıklamada, Tahran ile İslamabad’ın üst düzey temas hâlinde olduklarını ve iki ülkenin İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın Pakistan’a yapacağı planlı ziyaretin tarihi konusunda iletişimde olduklarını söyledi.