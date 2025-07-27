İran'da terör örgütlerine bağlı iki kişi idam edildi

İran’da, terör örgütlerine bağlı iki kişi, çeşitli şehirlerde sivillere ve kamu binalarına yönelik saldırılara karıştıkları nedeniyle idam edildi.

İran yargısına göre, Mehdi Hasani (kod adı Ferdin) ve Behruz İhsani İslamlu (kod adı Behzad), havan silahı ve el yapımı roketatar sistemleri geliştirerek rastgele atışlarla sivillerin evlerine, okullara, kamu hizmet merkezlerine ve yardım kuruluşlarına saldırılar düzenledi. Saldırılarda can ve mal kayıpları yaşandı.

Gözaltına alındıkları sırada üzerlerinde silah, mühimmat ve sahte kimlik malzemeleri bulundu.

Uzun süren yargı sürecinin ardından, cezaları İran Yüksek Mahkemesi tarafından onaylandı ve bu sabah infaz edildi.