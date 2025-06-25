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25 Haz 2025 09:03

İran'da 3 Mossad casusu idam edildi

İran'da 3 Mossad casusu idam edildi

Siyonist rejimle bağlantılı üç kişinin, ülkeye terör amaçlı teçhizat soktukları gerekçesiyle haklarında verilen idam cezası bu sabah Urmiye Cezaevi'nde infaz edildi.

Siyonist rejim istihbaratı Mossad’la bağlantılı olduğu tespit edilen üç kişi, ülkede suikast ekipmanı sokarak bir siyasi cinayete karıştıkları gerekçesiyle idam edildi. 

Yüksek Mahkeme tarafından haklarında çıkarılan kararın ardından İdris Ali, Azad Şucai ve Resul Ahmed Resul isimli bu kişiler, bu sabah Urmiye Cezaevi'nde idam edildi.

Dosyada yer alan belgelere göre, söz konusu kişiler, komşu ülkelerden birinde faaliyet gösteren Mossad ajanlarından biriyle bağlantı kurarak, suikast amacıyla kullanılan ekipmanları İran’a sokmuşlardır.

News ID 1928181

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