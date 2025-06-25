İran'da 3 Mossad casusu idam edildi

Siyonist rejim istihbaratı Mossad’la bağlantılı olduğu tespit edilen üç kişi, ülkede suikast ekipmanı sokarak bir siyasi cinayete karıştıkları gerekçesiyle idam edildi.

Yüksek Mahkeme tarafından haklarında çıkarılan kararın ardından İdris Ali, Azad Şucai ve Resul Ahmed Resul isimli bu kişiler, bu sabah Urmiye Cezaevi'nde idam edildi.

Dosyada yer alan belgelere göre, söz konusu kişiler, komşu ülkelerden birinde faaliyet gösteren Mossad ajanlarından biriyle bağlantı kurarak, suikast amacıyla kullanılan ekipmanları İran’a sokmuşlardır.