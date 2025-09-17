İran'da bir Mossad casusu idam edildi

Mossad ajanı olarak Siyonist rejimle istihbarat, casusluk ve güvenlik alanında işbirliği yapan Babek Şahbazi, yasal sürecin tamamlanmasının ve Yüksek Mahkeme tarafından hükmün onaylanmasının ardından bu sabah idam edildi.

Şahbazi’nin, haftalık olarak Mossad unsurlarıyla kurduğu irtibatlarda; projelerin tam adreslerini, projelerin türünü, her projede görev yapan personel sayısını, her birime giriş-çıkış yöntemlerini, yöneticilerin ve kilit isimlerin kimlik bilgilerini, teknik hususları ve projelerin güçlü ile zayıf yönlerini bağlı olduğu subaylara aktardığı tespit edildi.