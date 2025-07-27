Erakçi, İran'a dayatılan savaşın detaylarını anlattı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İsrail'in ülkesine 12 gün süren saldırıları sırasında kendisine yönelik suikast girişiminde bulunulduğunu dile getirdi.

Siyonist İsrail'in İran'a saldırdığı günlerde kendisine suikast düzenlenip düzenlenmediğine ilişkin bir soruya Erakçi, "Evimin karşısına bir bomba konulmuştu. Dostlar (emniyet güçleri) ele geçirdi" yanıtını verdi.

Türkiye-İran sınırına kara yoluyla gittiğini anlatan Erakçi, ''Gidiş-dönüş sırasında birkaç kez üzerimizden drone geçti." ifadesini kullandı.

Abbas Erakçi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Toplantısı’na katılmak üzere Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Erakçi, röportajın bir diğer bölümünde ise, "İsrail rejimi İran'ın işinin bir hafta içinde biteceğini düşünmüştü. Bu rejim İranlı komutanların ve füze depolarının vurulmasıyla ülkenin silahlı kuvvetlerinin dağılacağını ve halkın sokaklara döküleceğini sanıyordu. Ancak böyle olmadı ve birkaç saat içinde yeni komutanlar atandı ve karşılık verildi." dedi.

Sağlanan ateşkesle ilgili olarak Erakçi, "Düşman ateşkes talep etti. İsrail ateşkesi ön koşulsuz kabul etti.’’ açıklamasını yaptı.

Bakan Erakçi, "Savaşın galibi biziz. Son darbeyi biz vurduk." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı, 120'ye yakın ülkenin İran'a destek amacıyla Siyonist İsrail'in ülkemize yönelik saldırısını kınadığını söyledi.

ABD ile yürütülen dolaylı müzakereye dair Erakçi, şunları kaydetti:

"Trump müzakereye ilgi gösterdikten sonra, 2015 nükleer anlaşma ile aynı mantıkla müzakerelere başladık. Güven inşa etmek için denetimlerin artırılması ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin sınırlandırılması konusunda hiçbir sorunumuz yoktu.

Ancak onlar sıfır zenginleştirme konusunda ısrar ettiler, ancak biz reddettik. İran'ın müzakerelerden geri adım atmayacağı sonucuna vardıklarında askeri seçeneğe başvurdular"

İsrail'in ABD ile müzakereler sırasında İran'a saldırması ve bu müzakerelerin bir "aldatmaca" olup olmadığı konusunda ise Erakçi, "Dışişleri Bakanlığı, yönetimin emriyle müzakerelere girdi ve bu kararı uygulamaktan sorumluydu" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Erakçi savaştan sonraki müzakerelere ilişkin olarak, "Zafer zamanlarında, bayrağınız dalgalandığında gidip müzakere etmelisiniz. Çünkü gücümüzü dünyaya gösterebildik." diye konuştu.

